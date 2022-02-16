Ещё семь человек скончались от COVID-19 в Псковской области

12:20, 16 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё семь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1518 человек, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 85 041 случай COVID-19 (925 — за прошедшие сутки). 73 735 пациентов вылечились от коронавируса, из них 151 — за минувшие сутки. На амбулаторном лечении находится 8 393 пациента, 568 – на стационарном.

В России за сутки коронавирусом заболели 179 284 человека.