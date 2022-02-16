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Общество

Более 5 тысяч человек отобрали на военную службу по контракту в Псковской области в 2021 году

В 2021 году в Псковской области отобрали на военную службу по контракту 5 570 человек, 22% не прошли по показаниям. Всего насчитывалось 7 тысяч кандидатов. Об этом заявил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Псковской области майор Валерий Бартенев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 февраля.

По словам Бартенева, на сегодняшний день система по отбору граждан на контрактную службу показала свою эффективность. Сейчас личный состав пунктов насчитывает 15 человек.

Валерий Бартенев также подчеркнул, что основная задача — комплектование воинских частей, проведение мероприятий отбора с кандидатами. Каждый из них должен соответствовать установленным требованиям.

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