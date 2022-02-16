Коечный фонд в Псковской области загружен почти на 90%

12:36, 16 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области загрузка коечного фонда составляет почти 90%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, даже с учётом особенности штамма омикрон нагрузка на систему здравоохранения чрезвычайно высокая.

Напомним, в настоящее время в регионе от коронавируса лечится 8 961 человек (8 393 – амбулаторно, 568 – стационарно). За последние сутки коронавирус подтвердили у 925 человек.