Коечный фонд в Псковской области загружен почти на 90%
В Псковской области загрузка коечного фонда составляет почти 90%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
По словам главы региона, даже с учётом особенности штамма омикрон нагрузка на систему здравоохранения чрезвычайно высокая.
Напомним, в настоящее время в регионе от коронавируса лечится 8 961 человек (8 393 – амбулаторно, 568 – стационарно). За последние сутки коронавирус подтвердили у 925 человек.
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