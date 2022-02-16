10 псковичек отправились служить по контракту в 2021 году

12:38, 16 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковской области 10 девушек отправились служить в Вооруженные Силы РФ по контракту. Об этом заявил офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту Псковской области капитан Дмитрий Зайцев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 февраля.

По его словам, девушки могут идти служить по контракту в возрасте от 18 до 35 лет. Но есть ограничения: они могут проходить службу только в определенных должностях — медицинские работники, музыкантом в военном оркестре. Для последней необходимо иметь музыкальное образование по классу духовых инструментов.

«Спрос на должности превышает предложение», - сказал Дмитрий Зайцев.