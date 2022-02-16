Псковский врач рассказала, что делать при боли в суставах после коронавируса
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала в своём Instagram-аккаунте, что делать при боли в суставах после коронавируса.
По словам врача, с таким явлением сталкивается большинство пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Анастасия Повторейко рекомендовала обратиться за консультацией к неврологу.
Псковичам, переболевшим коронавирусом, рекомендуют пройти углублённую диспансеризацию через два месяца после выздоровления.
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