Псковский врач рассказала, что делать при боли в суставах после коронавируса

13:08, 16 февраля 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала в своём Instagram-аккаунте, что делать при боли в суставах после коронавируса.

По словам врача, с таким явлением сталкивается большинство пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Анастасия Повторейко рекомендовала обратиться за консультацией к неврологу.

Псковичам, переболевшим коронавирусом, рекомендуют пройти углублённую диспансеризацию через два месяца после выздоровления.