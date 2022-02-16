Новые автобусы планируют приобрести в Псковской области

14:33, 16 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области планируют приобрести новые автобусы. Об этом на телеканале ОТР рассказал и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Станислав Стармолотов отметил, что в фокусе внимания в части транспорта улучшение транспортной доступности населения. В настоящее время прорабатываются вопросы по приобретению новой автобусной техники, потому что очень большой объём автомобильных перевозок в области, они все по большей части социально направленные, субсидируются из областного бюджета. «Поэтому наша задача – улучшать транспортную доступность граждан», - подчеркнул Станислав Стармолотов.

Напомним, в течение всего дня в эфире Общественного телевидения России можно будет увидеть и узнать всё самое интересное о Псковской области, её достопримечательностях и событиях.