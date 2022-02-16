Александр Голышев назвал главные отличия Пскова и Новгорода от остальных земель

15:35, 16 февраля 2022, ПАИ

Главные отличия Пскова и Новгорода от остальных земель назвал первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев в эфире телеканала ОТР.

Александр Голышев рассказал, что Псковская земля – это уникальнейший регион. Давайте вспомним новгородский памятник 1000-летия России, там 109 культурных портретов, из них 10 относятся к Пскову», - отметил он.

По словам спикера, Псков ещё удивителен тем, что он рано познакомился с христианством. «Самое главное, поскольку Псков не был под татаро-монгольским игом, как Псков, так и Новгород в чистоте сохранили свой дух, свою землю, свою государственность. Самое главное, что вся земля стала развиваться не как национальная, а как христианско-православная. В этом главное отличие Пскова и Новгорода от всех земель», - добавил Голышев.

Напомним, сегодня на телеканале ОТР проходит день Псковской области.