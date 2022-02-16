Алёна Иванова: Поддержка детей, семьи и материнства особенно важна

16:14, 16 февраля 2022, ПАИ

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Программа по обеспечению жильем детей-сирот способствует развитию каждого ребенка и построению дальнейших жизненных планов на территории региона. Такое мнение высказала председатель Российского союза молодежи, зампредседателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, член Общественной палаты Псковской области Алёна Иванова.

«Приятно, что в регионе появляется все больше поддержки для разных категорий граждан, особенно что касается поддержки детей, семьи и материнства. Данная программа обеспечит комфортные условия, что поспособствует развитию каждого ребенка и построению дальнейших жизненных планов на территории региона», – отметила Алёна Иванова.

В Псковской области на обеспечение жильем детей, оставшихся без попечения родителей, и сирот из регионального бюджета будет дополнительно выделено 20 млн рублей. Такое поручение глава региона Михаил Ведерников дал руководству комитетов по финансам и по соцзащите. В этом году на приобретение жилых помещений для детей-сирот из федерального и областного бюджетов выделено около 170 млн рублей.