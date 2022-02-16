Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алёна Иванова: Поддержка детей, семьи и материнства особенно важна

Программа по обеспечению жильем детей-сирот способствует развитию каждого ребенка и построению дальнейших жизненных планов на территории региона. Такое мнение высказала председатель Российского союза молодежи, зампредседателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, член Общественной палаты Псковской области Алёна Иванова.

«Приятно, что в регионе появляется все больше поддержки для разных категорий граждан, особенно что касается поддержки детей, семьи и материнства. Данная программа обеспечит комфортные условия, что поспособствует развитию каждого ребенка и построению дальнейших жизненных планов на территории региона», – отметила Алёна Иванова.

В Псковской области на обеспечение жильем детей, оставшихся без попечения родителей, и сирот из регионального бюджета будет дополнительно выделено 20 млн рублей. Такое поручение глава региона Михаил Ведерников дал руководству комитетов по финансам и по соцзащите. В этом году на приобретение жилых помещений для детей-сирот из федерального и областного бюджетов выделено около 170 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

16 февраля 2022

Псковские профсоюзы выступили против снижения компенсации бюджетникам за детский отдых
16 февраля 2022

Сельский туризм может приносить фермерам по 200 млрд рублей ежегодно с 2030 года
16 февраля 2022

В псковских отелях особая атмосфера гостеприимства – Светлана Баранова
16 февраля 2022

Александр Голышев назвал главные отличия Пскова и Новгорода от остальных земель
16 февраля 2022

О необычной продолжительности туристического сезона в Псковской области рассказали в эфире ОТР
16 февраля 2022

Станислав Стармолотов: Власти оперативно реагируют на жалобы о ямах в Пскове
16 февраля 2022

Более чем в 2,5 раза увеличился пассажиропоток в псковском аэропорту в 2021 году
16 февраля 2022

Новые автобусы планируют приобрести в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...