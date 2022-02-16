Госархив опубликовал гастрольный репертуар в Пскове 50-х годов

17:09, 16 февраля 2022, ПАИ

Гастрольный репертуар 1950-го года опубликовал Государственный архив Псковской области в своём Instagram-аккаунте.

В архиве отметили, что ранее опубликовали снимок дома №15 на Октябрьском проспекте. Особое внимание на нём приковывают тумбы с афишами. Однако детали на них невозможно рассмотреть.

Среди гастрольного репертуара лета 1950 года классика – «Дворянское гнездо», «Таланты и поклонники» (Иван Тургенев), «Бешеные деньги», «Поздняя любовь» (Николай Островский), тема патриотизма – «На той стороне» (Анатолий Барянов), «За вторым фронтом» (Вадим Собко), пьесы на злобу дня – «Московский характер» (Анатолий Софронов).

Также архив представил несколько афиш о спектаклях театрального сезона 1953-1954 годов, где не только известные любому школьнику советские авторы – Максим Горький, Владимир Маяковский, но и иностранные – Бернард Шоу, Карло Гольдони, Уильям Шекспир.