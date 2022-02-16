Александра Васильева: Желаю Камиле откинуть весь негатив

17:48, 16 февраля 2022, ПАИ

Участница Паралимпиады в Токио, псковская спортсменка Александра Васильева выразила слова поддержки в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Хочу поддержать наших девчонок-фигуристок. А Камиле желаю откинуть весь негатив, который сейчас вокруг неё. Всем девчонкам - сконцентрироваться на прокате в произвольной программе, выполнить без ошибок все элементы! Помните, что с вами вся наша огромная страна!» - заявила Васильева.

Напомним, декабрьская допинг-проба Камилы Валиевой была положительной. Представители МОК, WADA и ISU подали апелляцию на отмену временного отстранения Валиевой от ОИ-2022, однако CAS им отказал и допустил спортсменку до соревнований. Спортивный арбитражный суд (CAS) официально не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU по делу Камилы Валиевой.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева расплакалась после исполнения короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.