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Культура

Михаил Ведерников: Главное наследие Псковской области — богатый историко-культурный комплекс

Главное наследие Псковской области — богатый историко-культурный комплекс, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу ОТР.

«Местные жители говорят о том, что в Пскове нет ни одного места, на котором можно повернуться вокруг своей оси и не увидеть хотя бы один храм. Это привлекает гостей из других регионов и ближнего зарубежья», — заметил Михаил Ведерников. Среди достопримечательностей он назвал Псковский кремль, Псково-Печерский монастырь, Изборск, Пушкинские Горы. «Есть ради чего приехать», — заверил Михаил Ведерников.

По его словам, значительную роль играет повышение транспортной доступности. Так, несколько лет назад была запущена «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом. С Москвой налажено ежедневное авиасообщение. «Семейные туры выходного дня пользуются очень большой популярностью», — добавил Михаил Ведерников.

Также губернатор отметил, что в регионе есть предприятие, которое занимается выращиванием искусственных алмазов. Оно работает на территории ОЭЗ «Моглино».

Напомним, сегодня на телеканале ОТР проходит день Псковской области.

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