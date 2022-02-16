Михаил Ведерников: Главное наследие Псковской области — богатый историко-культурный комплекс

20:14, 16 февраля 2022, ПАИ

Главное наследие Псковской области — богатый историко-культурный комплекс, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу ОТР.

«Местные жители говорят о том, что в Пскове нет ни одного места, на котором можно повернуться вокруг своей оси и не увидеть хотя бы один храм. Это привлекает гостей из других регионов и ближнего зарубежья», — заметил Михаил Ведерников. Среди достопримечательностей он назвал Псковский кремль, Псково-Печерский монастырь, Изборск, Пушкинские Горы. «Есть ради чего приехать», — заверил Михаил Ведерников.

По его словам, значительную роль играет повышение транспортной доступности. Так, несколько лет назад была запущена «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом. С Москвой налажено ежедневное авиасообщение. «Семейные туры выходного дня пользуются очень большой популярностью», — добавил Михаил Ведерников.

Также губернатор отметил, что в регионе есть предприятие, которое занимается выращиванием искусственных алмазов. Оно работает на территории ОЭЗ «Моглино».

Напомним, сегодня на телеканале ОТР проходит день Псковской области.