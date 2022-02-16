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В Псковской области изменилась ситуация с дефицитом кадров в медицине

В Псковской области удалось переломить тенденцию динамичного сокращения кадров в медицине. «Сокращение уменьшилось на 4 %. Это, конечно, не победа, но уже хорошая динамика», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу ОТР.

В целом дефицит кадров в региональной медицине в настоящее время составляет почти 50 %.

Губернатор добавил, что в регионе есть не только серьёзный дефицит медиков, это касается и преподавателей учебных заведений, целого ряда узких специальностей. «Мы понимаем, что на сегодняшний день средний возраст педагогов достаточно высокий и через несколько лет регион может столкнуться с проблемой нехватки кадров в образовании. Поэтому здесь ведётся работа на перспективу», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также рассказал о Псковской областной инфекционной клинической больнице, которая построена благодаря президенту и Правительству РФ. Корпусы учреждения в Пскове и Великих Луках полностью закрыли потребности взрослого и детского населения в получении услуг инфекционной больницы. «Немаловажно, что недавно больница стала клинической. В ПсковГУ есть медицинская кафедра, и ребятам важно получать не только теорию, но и иметь возможность проходить практику в том медицинском учреждении, в которое они с большой долей вероятности могут попасть по окончании учёбы», – уточнил Михаил Ведерников.

По словам главы региона, дефицит кадров, в частности, связан с амбициями молодых специалистов, которые хотят себя реализовать в профессии. Для этого нужно не только современное оборудование, но и хороший, правильный, энергичный руководитель. В качестве примера он привёл Псковский областной онкологический диспансер, где нет ни одной свободной вакансии после приезда нового молодого главврача.

Напомним, сегодня на телеканале ОТР проходит день Псковской области.

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