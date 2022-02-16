В Псковской области прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 до конца февраля

21:37, 16 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области рост заболеваемости COVID-19 прогнозируется до конца февраля, после чего регион выйдет на плато и затем сможет корректировать существующие ограничения. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу ОТР.

Он напомнил, что в связи с эпидситуацией в Пскове несколько сократили плановую помощь взрослому населению. По словам главы региона, это вынужденная временная мера, необходимая для того, чтобы снизить нагрузку на медиков: сейчас она очень серьёзная. «Причём если предыдущие штаммы в значительной степени требовали стационарного наблюдения, сейчас подавляющее число пациентов находится на амбулаторном лечении. Нагрузка большая, дефицит врачей один из самых больших в стране. Чтобы система здравоохранения не легла, нам пришлось временно эти меры ввести», — пояснил Михаил Ведерников.

Напомним, сегодня на телеканале ОТР проходит день Псковской области.