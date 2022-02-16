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Экономика

«Деревню будущего» хотят создать в Псковской области

«Деревню будущего» хотят создать в Псковской области. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу ОТР.

Он отметил, что в регионе есть серьёзная проблема депопуляции и на сегодняшний день готовится пилотный проект, который будет состоять из целого ряда существующих федеральных программ. В качестве одного из элементов проекте будет использована программа развития сельских территорий, которая сейчас реализуется в России. «Мы для себя выбрали порядка восьми территорий, у которых есть очевидный потенциал для развития в ближайшие несколько лет. Я рассчитываю, что проект будет успешным и его можно будет транслировать на другие российские регионы, где есть такая проблематика», — подчеркнул губернатор.

По его словам, к проектированию планируется приступить уже в 2022 году. «По большому счёту должна быть «деревня будущего» и с функциональной, и с экономической, с эстетической точек зрения, с точки зрения комфорта проживания, удобства логистики, наличия возможности получать хорошее образование», — рассказал Михаил Ведерников. Он уточнил, что президент РФ Владимир Путин эту идею поддержал.

Михаил Ведерников добавил, что сейчас особенно важно, чтобы в России была обеспечена продовольственная безопасность. А это можно сделать только за счёт сильного, современного и эффективного сельского хозяйства. «Земли много, её нужно обрабатывать. А живя в городе, это делать невозможно», — заметил губернатор.

Напомним, сегодня на телеканале ОТР проходит день Псковской области.

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