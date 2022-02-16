Губернатор: Псковская область должна стать местом, где хочется жить

23:30, 16 февраля 2022, ПАИ

Псковская область должна стать местом, где хочется жить и куда с большим удовольствием приезжают туристы, заявил губернатор Михаил Ведерников в интервью телеканалу ОТР.

Он также хотел бы, чтобы регион перестал быть дотационным и чтобы ему хватало своей экономической базы для исполнения всех социальных обязательств перед людьми, для приведения в порядок и содержания в должном состоянии инфраструктуры. «Мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы все наши планы с владыкой [Тихоном. — ПАИ] были реализованы», — добавил Михаил Ведерников. Он уточнил, что в Псковской области богатейшее культурное наследие — более 4 000 охраняемых памятников. Глава региона выразил надежду, что хватит времени, сил и средств, чтобы привести всё это в порядок.

Напомним, сегодня на телеканале ОТР проходит день Псковской области.