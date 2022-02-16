От 300 до 500 обращений в соцсетях ежедневно получает Михаил Ведерников

23:20, 16 февраля 2022, ПАИ

От 300 до 500 обращений в соцсетях ежедневно получает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ОТР.

Глава региона заверил, что свои соцсети ведёт сам и на каждое сообщение отвечает либо отдаёт в работу профильным специалистам. «Ни одно обращение без внимания не остаётся», — уточнил Михаил Ведерников.

Перед съёмками цикла программ о Псковской области журналисты телеканала поговорили с жителями на улицах Пскова. Горожане смогли задать вопросы главе региона. В частности, люди спрашивали, почему трудно дозвониться до медучреждений.

Глава региона напомнил, что в начале недели были приняты меры для увлечения количества людей, которые работают в службе «122». «Когда мы призывали вакцинироваться, мы говорили о том, что если уровень заболеваемости будет нарастать как снежный ком, в какой-то момент региональная система здравоохранения начнёт давать сбои, а в какой-то момент просто ляжет», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, сегодня на телеканале ОТР проходит день Псковской области.