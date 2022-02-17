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Общество

Минтруд планирует изменить порядок выдачи пособий безработным

Министерство труда и социальной защиты планирует изменить порядок выдачи пособий безработным: изменения коснутся начисления пособий по безработице и статуса самозанятых, сообщает издание РБК.

Предполагается, что новая редакция закона «О занятости населения» будет внесена в Госдуму в осеннюю сессию 2022 года. Концепцию министерство представило на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по труду.

Она подразумевает внести изменения в порядок выдачи пособий безработным и сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. В том случае, если гражданин не будет выполнять предписания, выплат его могут лишить. 

Также в концепции упоминается закрепление статуса самозанятых, работающих на цифровых платформах и по договорам гражданско-правового характера. Так, для данной категории граждан могут ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг и решить вопрос доступа к пенсиям, пособиям и другим социальным гарантиям.

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