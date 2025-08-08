Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Газопровод ввели в эксплуатацию в печорской деревне Литовиж

Внутрипоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Литовиж Печорского района, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: ПАИ

Благодаря объекту протяжённостью три километра появилась возможность для газификации 88 домовладений. Для надёжного газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа.

С жителями деревни заключили 29 договоров на догазификацию, четыре домовладения уже подключили к газу.

«Больше половины из заключённых с нами договоров – комплексные, когда одновременно со строительством сетей до участков выполняются работы в их границах и ведётся подготовка домовладений к приёму газа», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2025

Могут ли отчислить ученика за отсутствие школьной формы, объяснил юрист
08 августа 2025

Газопровод ввели в эксплуатацию в печорской деревне Литовиж
08 августа 2025

Псковички всё чаще выбирают грудное вскармливание для новорождённых – врач
08 августа 2025

В Псковской области заработало новое приложение «Экстренный вызов 112»
08 августа 2025

Псковские профсоюзы участвуют в турслёте в Порховском районе
08 августа 2025

Неукротимая рвота и судороги: врач предупредила об опасных состояниях из-за алкоголя
08 августа 2025

Поисковики установили имя бойца, останки которого нашли в Невельском районе
08 августа 2025

Более 650 млн рублей направили в Псковской области на модернизацию первичного звена здравоохранения

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...