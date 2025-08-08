Газопровод ввели в эксплуатацию в печорской деревне Литовиж
Внутрипоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Литовиж Печорского района, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».
Благодаря объекту протяжённостью три километра появилась возможность для газификации 88 домовладений. Для надёжного газоснабжения потребителей установили пункт редуцирования газа.
С жителями деревни заключили 29 договоров на догазификацию, четыре домовладения уже подключили к газу.
«Больше половины из заключённых с нами договоров – комплексные, когда одновременно со строительством сетей до участков выполняются работы в их границах и ведётся подготовка домовладений к приёму газа», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
Неукротимая рвота и судороги: врач предупредила об опасных состояниях из-за алкоголя