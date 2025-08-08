Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Грудное вскармливание и импланты: врач из Пскова развеяла опасения

Миф о том, что с имплантами нельзя кормить грудью, развеяла врач-неонатолог отделения физиологии новорождённых, консультант по грудному вскармливанию Псковского клинического перинатального центра Кристина Покровская в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа.

Кристина Покровская. Фото: ПАИ

«Считается, что если женщина сделала себе подтяжку груди, импланты, то это как-то будет влиять на лактацию. Некоторые мамы убеждены, что если они это сделали, то не смогут кормить грудью. Хочется развеять этот миф ввиду того, что с имплантами также кормить можно. Мы на стороне здоровья малыша, а грудное молоко это в первую очередь здоровье», – подчеркнула гостья студии.

Ранее врач объяснила, почему грудное вскармливание считается золотым стандартом питания.

