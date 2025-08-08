Могут ли отчислить ученика за отсутствие школьной формы, объяснил юрист

17:10, 08 августа 2025, ПАИ

Могут ли отчислить ребёнка из школы за отказ носить форму, объяснил юрист Александр Бударагин.

По словам юриста, школа действительно имеет право устанавливать требования к форме учеников. Они должны быть закреплены в уставе или положении, но только с учётом мнения совета обучающихся и родителей. За несоблюдение закреплённых требований возможны замечания или выговор.

Отчислить из учебного заведения могут только учеников старше 15 лет за неоднократные нарушения и при соблюдении установленной процедуры. А вот не пустить ученика в школу или на урок – нельзя, так как это нарушение конституционного права на получение образования.

Если возникают какие-либо конфликты относительно школьной формы, то родители должны постараться решить вопрос с директором или представителями школы. Если договориться не удалось, можно попытаться обжаловать нормативный акт в региональном министерстве образования. Дальше – жалоба в прокуратуру и крайняя мера в виде суда.

