Могут ли отчислить ученика за отсутствие школьной формы, объяснил юрист
Могут ли отчислить ребёнка из школы за отказ носить форму, объяснил юрист Александр Бударагин.
По словам юриста, школа действительно имеет право устанавливать требования к форме учеников. Они должны быть закреплены в уставе или положении, но только с учётом мнения совета обучающихся и родителей. За несоблюдение закреплённых требований возможны замечания или выговор.
Отчислить из учебного заведения могут только учеников старше 15 лет за неоднократные нарушения и при соблюдении установленной процедуры. А вот не пустить ученика в школу или на урок – нельзя, так как это нарушение конституционного права на получение образования.
Если возникают какие-либо конфликты относительно школьной формы, то родители должны постараться решить вопрос с директором или представителями школы. Если договориться не удалось, можно попытаться обжаловать нормативный акт в региональном министерстве образования. Дальше – жалоба в прокуратуру и крайняя мера в виде суда.
Подробнее об этом – в материале tmn.aif.ru.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ презентовало школьную форму по ГОСТу.
