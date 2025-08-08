Псковский врач развеяла миф о влиянии вскармливания на форму груди

17:13, 08 августа 2025, ПАИ

Миф о влиянии грудного вскармливания на форму груди развеяла врач-неонатолог отделения физиологии новорождённых, консультант по грудному вскармливанию Псковского клинического перинатального центра Кристина Покровская в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа.

«Есть ситуации, когда женщина отказывается от грудного вскармливания, поскольку меняется формы груди и это не очень красиво. Однако этот миф можно сразу же развеять: грудь действительно меняется во время беременности, когда организм готовится к кормлению. В период лактации она приобретает определённую форму, а после ухода с грудного вскармливания всё это ремоделируется. Если делать определённые упражнения на грудную мышцу, то всё это можно иметь в подтянутом виде», – объяснила гостья студии.

