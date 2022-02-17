День российских студенческих отрядов отмечают сегодня в ПсковГУ

11:31, 17 февраля 2022, ПАИ

17 февраля в России празднуется День студенческих отрядов. Праздник появился в 2015 году, а вот упоминание о первых отрядах советских студентов-добровольцев относится к 1959 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Сегодня в Псковском государственном университете работает 8 студенческих отрядов, в них состоит больше 150 человек. Медицинский, строительный, археологический, отряд проводников, вожатых – ребята помогают врачам и педагогам, участвуют в проведении крупных мероприятий, возведении новых сооружений, проведении исследований. Пробуют свои силы в конкурсах и форумах и, конечно же, побеждают.

День РСО в нынешнем году в Псковской области будут отмечать в течение недели. Запланировано множество разноплановых мероприятий: концерты, просветительские встречи, воркшопы, турниры и марафоны.

В этот праздничный день всех причастных к празднику поздравила командир Псковского регионального отделения РСО Мария Тучак.

Бойцы ПсковГУ в сентябре 2021 года встречались с президентом РФ Владимиром Путиным на открытии памятника Александру Невскому в Самолве и обеспечивали организацию мероприятия.