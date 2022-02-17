Из-за сильного ветра автомобиль «Фиат» угодил в кювет в Островском районе

11:45, 17 февраля 2022, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







17 февраля в деревне Елины Островского района произошло ДТП, автомобиль марки «Фиат» улетел с трассы в кювет. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Автомобиль чуть не врезался при этом в жилой дом. Водитель направлялся в сторону Вышгородка, по его словам, ему помешал сильный боковой ветер. Так, автомобиль оказался в противоположном от направления движения транспорта кювете.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, скорая помощь и пожарные. От медицинской помощи водитель отказался.

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