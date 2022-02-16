Танки в миниатюре: интервью с пыталовским мастером стендового моделирования Геннадием Комаром

13:06, 17 февраля 2022, ПАИ

Я в своей жизни с моделированием сталкивалась лишь единожды. В начальной школе по соседству с кружком шахмат, который я посещала, было моделирование. И вот там мальчишки делали модели летающих аэропланов, которые периодически запускали во дворе спортивной школы. Но здесь всё серьёзнее. Всеми известный директор Центра специального образования Геннадий Комар не только прекрасный руководитель, но ещё и мастер моделирования.

Как всё начиналось?

Когда Геннадию Анатольевичу было 8 лет, его друг привёл в Дворец пионеров в Резекне, где был кружок моделирования, который ему очень понравился.

«По своей натуре я домосед. Если мне предложат делать что-то интересное дома или пинать мяч на улице, я выберу домашние дела», — рассуждает Геннадий Комар. — В те времена был очень популярен польский журнал «Малый моделяж», в котором были напечатаны развёртки разных моделей. Ты их вырезаешь и собираешь с помощью клея ПВА. Для начинающего моделиста это было супер. Так дело и пошло. Журнал выписывался и домой, клеил всё подряд, собирал свои коллекции».

Так постепенно наш герой увлёкся таким интересным делом. Будучи в третьем классе, команда от Дворца пионеров на чемпионате Латвии по моделированию заняла третье место, а в личном первенстве начинающий моделист Гена занял второе место.

В 14 лет пришло осознание, что больше всего собирать из всех моделей нравится танки. Тогда специализация сузилась, появился интерес более взрослый и осознанный. Со временем углубился в историю, стал искать другие журналы, в которых были чертежи танков разных периодов. По имеющимся чертежам уже сам делал развёртки, клеил и красил.

Нашему герою хотелось делать не просто танки, но и соблюдать исторические особенности времени, событий, в которых участвовала боевая техника.

Интерес растёт

Уже работая в Ритупской школе, старался передать имеющийся опыт ребятам. «Мальчишек своих обучал, а Витька Кедров на областных соревнованиях даже первое место занял!» — с гордостью вспоминает Геннадий Комар.

До 2004 года хобби не отпускало Геннадия Анатольевича. Но с принятием на себя серьёзной должности директора школы наш собеседник стал понимать, что времени на любимое занятие стало не хватать.

«Так продолжалось до 2018 года. Но в один из вечеров я пришёл домой уставший и понял, что нужно искать отдушину. Иначе можно получить эмоциональное выгорание, от которого очень сложно избавиться. И я сделал себе установку, что независимо ни от каких факторов с 9 до 11 вечера я занимаюсь танками. Неважно чем именно: либо я ищу в интернете новые модели, либо собираю, крашу и прочее. Главное — время для любимого дела», - отметил Геннадий Комар.

Постепенно дело набирало обороты, а друзья Геннадия Комара постоянно говорили о том, что необходимо такую красоту показывать на выставках: «Я всегда отнекивался, говорил, что когда-нибудь, может быть, пока в очередной раз друг не прислал мне запись о том, что в Пскове есть студия стендового моделирования. Я связался с руководителем и предложил им свои работы. Они были рады сотрудничеству».

Как оказалось, заинтересованные люди из Пскова были удивлены масштабом работ Геннадия Анатольевича, ведь он не только делает модели танков, но и собирает целые композиции, подбирая нужную локацию и фон для танка. Такой вид моделирования называется динамической диорамой — на модели видны событие и динамика происходящего.

«Естественно, это не 100-процентная историческая привязка к фотографии. Ведь фото сделано в один момент, а кто может утверждать, что с разницей в 10-20 минут это место не могло выглядеть именно так? — рассуждает Геннадий Комар. И ведь не поспоришь, потому что на поле битвы не то что минуты на каждом счету, но и секунда могла стать роковой».

Где работы?

Одна из работ нашего мастера уехала на выставку в Санкт-Петербург, две другие сейчас в Пскове. Есть перспектива новых путешествий композиций и вплоть до Москвы. Переживаний о состоянии его экспозиций у Геннадия нет, так как, по его словам, модель — это всего лишь очередной этап и опыт работы. Даже если после выставки его работа придёт сломанная, он не расстроится. Ведь с каждым новым танком появляется и новая технология сборки и покраски.

«Я раньше думал, что буду делать каждую модель по одной. Но когда углубляешься в историю, то понимаешь, что даже заводов по изготовлению одних и тех же танков было три в стране, где у каждого были свои нюансы», - отметил Геннадий Комар.

Для Пыталовского музея дружбы народов масштаб выполнения работы будет больше, чем обычный. За основу планируется рамка А3, чтобы можно было рассмотреть больше деталей. Обычно свои работы Геннадий Анатольевич выполняет на рамке А4. Это международный масштаб моделей — 1 к 35.

Из чего же всё это делается?

За основу берётся покупная пластиковая модель. Но это не значит, что работа на сборке заканчивается. После сбора начинается этап перепила — так это звучит на языке профессиональных моделистов. Необходимо это для придания точности момента и времени создания настоящего танка. Например, модель выпущена в 1941 году, а Геннадий Анатольевич делает модель уже из 1942 года создания — вот тут и начинает играть фантазия.

Этап за этапом

В интернете я наткнулся на фотографию танков. Происходит анализ задействованных танков, ищешь подходящие в магазинах, благо есть множество отзывов, на которые можно ориентироваться. Дальше в голове вырисовывается макет того, что будет в итоге представлено, и докупаются разные элементы. Первым делом я собираю танк, а от него уже отталкиваюсь. После сбора и опила модель грунтуется, покрывается специальными красками. Нужно не забыть, что танк не новый! Его необходимо состарить, испачкать, если нужно, то делаются трещины и пробоины, кто-то даже сжигает части. Дальше прорабатываются детали местности: домики, человечки, руины и лес. Сверху всё покрывается лаком.

В процессе создания может измениться вся суть будущей картины. Некоторые работы ждут своего завершения по полгода. Всего сейчас готовых работ у Геннадия Анатольевича 26 композиций.

А что же мы увидим?

Геннадий Анатольевич делает модели танков не только для личной коллекции, но и для выставок. Сейчас некоторые его композиции выставлены в Пскове в студии «Диорама», где собраны экспозиции, имеющие достоверную фото- и кинопривязку к битве за Москву, а также и собирательные образы, применявшиеся в этот период: модели-копии самолетов и автобронетехники, сюжетные работы, относящиеся по тематике к периоду с начала Великой Отечественной войны по апрель 1942 года.



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"



Фото: Газета "Наш путь"







В разработке сейчас будущий проект к 9 Мая для нашего Музея дружбы народов.

«Я нашёл материалы первого танкового боя в деревне Лединки под Гаврами. Там наши танки встретили немецкую колонну. Понятное дело, что бой был не в нашу пользу, но тем не менее диорама будет показывать нашим детям то, как мог выглядеть этот бой, - делится предстоящей работой Геннадий Комар».

Мария Осипова, газета «Наш путь» Пыталовского района. Еще больше интересных материалов из Пыталовского района можно найти на страницах газеты «Наша жизнь» и в ее группе в VK.