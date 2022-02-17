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Итоги выступления российских фигуристок в Пекине подведем в новом выпуске «Олимпийского дайджеста»

Сегодня на Олимпиаде фигуристки выступают в произвольной программе. Российские спортсменки претендуют на медали. Обсудим их номера по горячим следам вместе с президентом Федерации фигурного катания Псковской области Юлией Зайцевой и председателем Федерации лыжных гонок Владленом Небейголовой.

Напомним, псковские фигуристы из спортивной школы «Олимп» устроили флешмоб в поддержку Камилы Валиевой. Они пожелали спортсменке удачи в произвольной программе и хороших оценок судей.

Смотрите онлайн-трансляцию «Олимпийского дайджеста» в 17:30 на YouTube-канале ПАИ, в группе ПАИ в VK и в Telegram-канале СпортИнформ.

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