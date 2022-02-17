Михаил Ведерников поблагодарил команду телеканала ОТР за профессиональную работу в Псковской области

19:09, 17 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил команду телеканала ОТР за профессиональную работу, уделённое региону внимание, теплоту и уважение, с которыми группа снимала каждый сюжет. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

16 февраля эфир Общественного телевидения России был посвящён Псковской области. Телеканал транслировал материалы о Псковской земле, её истории, культуре, достопримечательностях и самих жителях. По целому ряду важных вопросов в прямом эфире прозвучали интервью и мнения региональных экспертов. Главная работа – фильм Татьяны Григорьянц «Здесь начинается Россия» о Псковской земле.

Съёмочная группа телеканала под руководством режиссёра Александра Смирнова работала в регионе в течение недели. Телевизионщики посетили Псков, Изборск, Печоры, Святогорский монастырь, усадьбы Пушкинского заповедника и Самолву.