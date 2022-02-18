В суде заслушали показания еще двух свидетелей по резонансному ДТП в Псковском районе

15:27, 18 февраля 2022, ПАИ

17 февраля Псковский районный суд заслушал показания двух новых свидетелей по уголовному делу о резонансном ДТП, которое произошло 13 января 2020 года в деревне Стяглы Псковского района, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первым свидетелем выступил заведующий отделом экспертиз, который проработал на этой должности 27 лет. Мужчине задавались вопросы о том, мог ли пострадавший в первом ДТП подавать признаки жизни, так как один из свидетелей 14 января заявил, что водитель одного из автомобилей подавал признаки жизни и отвечал на его вопросы. На это свидетель пояснил, что у погибшего был разрыв аорты. При такой травме смерть наступает быстро из-за обильного кровотечения. По его словам, в таких случаях жизнь человека измеряется «секундой, максимум минутой».

Сторона защиты попыталась задать вопрос о проведении комплексной экспертизы. Государственный обвинитель выступила с возражением, объяснив это тем, что материалы этой экспертизы были признаны недопустимым доказательством и у стороны защиты было время на то, чтобы обжаловать данное решение, чем они не воспользовались.

На это заявление адвокат подсудимого пояснила, что факт того, что обжалование не было подано в течение следствия, не мешает обжаловать данное решение на судебном заседании, и предложила суду рассмотреть вопрос о допустимости доказательства, так как в нем указан механизм дорожно-транспортного происшествия, без которого невозможно в полной мере рассматривать уголовное дело.

Судья отказала стороне защиты в удовлетворении ходатайства и пояснила, что защита сможет представлять свои доводы в ходе исследования доказательств стороны защиты.

После этого огласили часть судебных экспертиз по смерти Владимира Струтинского, который 13 января 2020 года вышел помочь пострадавшим в первом дорожно-транспортном происшествии. Согласно экспертизе, Струтинский скончался спустя 27 минут в автомобиле скорой помощи от полученных травм, которые квалифицировались как тяжкие.

Вторым свидетелем выступил один из статистов третьего следственного эксперимента по определению общей и конкретной видимости автомобиля Lexus в рамках уголовного дела в ноябре 2020 года.

Свидетель пояснил, что принял участие по приглашению своей одногруппницы, которая также принимала участие в следственном эксперименте. Его и еще двух одногруппников отвезли на место проведения эксперимента от Следственного комитета. Сторона обвинения зачитала свидетельские показания, которые давались в Следственном комитете. Выяснилось, что ранее свидетель утверждал, что его пригласил поучаствовать в следственном эксперименте один из следователей.

На вопрос сторон о расположении машин мужчина ответил, что одна находилась на дороге, вторая — на обочине. Автомобили расставляли в его отсутствие. Помнит, как участники эксперимента спорили о расположении. Помнит, что небо было звездное в тот день, было холодно, а цель эксперимента и когда подписывал протокол — не помнит.

В тот день свидетель был в черной одежде, его задачей было с помощью парогенератора испускать пар, то есть симулировать дым, исходящий от одного из автомобилей в момент ДТП. Сначала он это делал, сидя на корточках на улице, затем — находясь в салоне, просовывая парогенератор из открытого окна или приоткрытой двери. По словам свидетеля, на момент эксперимента пар был средней плотности, белым.

Судебное заседание закончилось ознакомлением с материалами уголовного дела. Также была озвучена расшифровка разговора подсудимого и жены погибшего. Согласно этой расшифровке, подсудимый извинялся и неоднократно предлагал свою помощь.

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