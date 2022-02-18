Европейцы могут купить собственное название для циклона, псковичи - нет

10:56, 18 февраля 2022, ПАИ

Европейцы могут купить собственное название для циклона или для антициклона, псковичи - нет, уточнила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Ранее сообщалось, что названия для погодных явлений придумывает Институт метеорологии в Свободном университете Берлина.

Фишка в том, что заявку на название за деньги может подать любой человек. Причём заявка на циклон будет стоить дешевле, чем на антициклон, потому что циклонов больше и жизнь их короче. Если заявок слишком много, то организуют даже жеребьёвку. В России такой практики нет, так как к нам циклоны приходят с запада, как правило, уже с именами», - пояснила Тала Нещадимова.