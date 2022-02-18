Второй этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью перенесли из-за погоды

11:22, 18 февраля 2022, ПАИ

Второй этап чемпионата и первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Изборск – 2022» перенесли в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщили в региональной федерации автомобильного спорта, мероприятие состоится 26 февраля 2022 года.

Соревнования пройдут на картодроме «Печорский» (41-й километр трассы Псков – Рига).

Напомним, чемпионат и первенство Псковской области по автомногоборью стартовали 5 февраля в Печорском районе.