Второй этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью перенесли из-за погоды
Второй этап чемпионата и первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Изборск – 2022» перенесли в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщили в региональной федерации автомобильного спорта, мероприятие состоится 26 февраля 2022 года.
Соревнования пройдут на картодроме «Печорский» (41-й километр трассы Псков – Рига).
Напомним, чемпионат и первенство Псковской области по автомногоборью стартовали 5 февраля в Печорском районе.
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