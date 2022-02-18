Псковичам рекомендуют заниматься спортом для восстановления после коронавируса

13:22, 18 февраля 2022, ПАИ

Когда можно начинать физические нагрузки после коронавируса, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

Анастасия Повторейко рекомендует начинать физические нагрузки в виде утренней пробежки сразу после выздоровления. Врач также отметила, что занятия спортом позволяют ускорить период восстановления после коронавируса.

Переболевшие коронавирусом псковичи могут пройти углублённую диспансеризацию через 2 месяца после выздоровления. Углублённая диспансеризация проводится на базе поликлинических отделений медицинских организаций Псковской области. Диспансеризация помогает предотвратить развитие осложнений.