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Общество

Псковичам рекомендуют заниматься спортом для восстановления после коронавируса

Фото ПАИ

Когда можно начинать физические нагрузки после коронавируса, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

Анастасия Повторейко рекомендует начинать физические нагрузки в виде утренней пробежки сразу после выздоровления. Врач также отметила, что занятия спортом позволяют ускорить период восстановления после коронавируса.

Переболевшие коронавирусом псковичи могут пройти углублённую диспансеризацию через 2 месяца после выздоровления. Углублённая диспансеризация проводится на базе поликлинических отделений медицинских организаций Псковской области. Диспансеризация помогает предотвратить развитие осложнений.

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