Полноценный ямочный ремонт проведут в Пскове весной
В Пскове весной планируют провести полноценный ямочный ремонт. На эти цели будет выделено минимум 7-8 млн рублей, заявил глава администрации города Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.
«В городе есть много мест, где ямы сверхнормативные», - добавил он. По словам Бориса Елкина, уже сейчас делаются сметы на полноценный ямочный ремонт.
Глава администрации Пскова рассказал, что отдельно будет объявлен аукцион, чтобы к 1 апреля был заключён госконтракт. Это позволит начать ямочный ремонт сразу после наступления положительных температур.
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