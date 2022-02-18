Полноценный ямочный ремонт проведут в Пскове весной

14:11, 18 февраля 2022, ПАИ

В Пскове весной планируют провести полноценный ямочный ремонт. На эти цели будет выделено минимум 7-8 млн рублей, заявил глава администрации города Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.

«В городе есть много мест, где ямы сверхнормативные», - добавил он. По словам Бориса Елкина, уже сейчас делаются сметы на полноценный ямочный ремонт.

Глава администрации Пскова рассказал, что отдельно будет объявлен аукцион, чтобы к 1 апреля был заключён госконтракт. Это позволит начать ямочный ремонт сразу после наступления положительных температур.