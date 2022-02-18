Карты с маршрутами автобусов появятся на остановках в Пскове

14:40, 18 февраля 2022, ПАИ

В Пскове планируется создать карту с маршрутами автобусов. Об этом глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил в прямом эфире в своём Instagram-аккаунте.

Борис Елкин напомним, что сейчас прорабатывается вопрос оборудования умных остановок. «Карта с маршрутами автобусов будет одной из частей умных остановок», - добавил он.

Напомним, современные остановки появятся на площади Ленина и в микрорайоне Запсковье. Умные остановки будут оборудованы WiFi, кнопкой вызова специальных служб, а также электронным табло с расписанием автобусов. Также предусмотрен подогрев скамеек.