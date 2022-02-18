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Происшествия

Суд отменил решение об аресте обвиняемого в гибели трёх человек в гостевом доме под Псковом

Псковский областной суд отменил постановление Псковского районного суда о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в гибели трёх человек в гостевом доме в деревне Подборовье-1 Псковского района. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона. 

Данное решение принято в связи с существенными нарушениями норм Уголовно-процессуального кодекса РФ. Материалы направлены в Псковский районный суд на новое рассмотрение в ином составе. 

Напомним, ночью 21 августа 2021 года в результате пожара в гостевом доме в деревне Подборовье-1 погибли трое из шести постояльцев. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц.

По данным следствия, обвиняемый произвёл реконструкцию здания и оборудовал его для оказания услуг гостиничного характера. При этом он не уведомил об этом госорганы, в связи с чем здание не проходило проверку государственного пожарного надзора.

Пожар произошёл из-за аварийного режима работы электрической сети в здании. Кроме того, в гостевом доме не было средств пожаротушения и пожарной сигнализации, в связи с чем постояльцы даже не получили оповещения о начавшемся пожаре.

 

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