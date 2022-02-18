Из-за отравления алкоголем в Псковской области в 2021 году погибли 36 человек

16:27, 18 февраля 2022, ПАИ

36 человек погибли в Псковской области в 2021 году из-за отравления спиртосодержащей продукцией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

Всего в 2021 году было зарегистрировано 52 смерти в результате отравления различными веществами. На первом месте по летальности отравление алкоголем. По этой причине в регионе зафиксировано 69% летальных исходов, 36 случаев.

Кроме того, 11 человек скончались из-за отравления различными наркотическими веществами. Один человек умер из-за употребления лекарственных препаратов. Ещё четыре летальных исхода произошло из-за иных отслеживаемых видов отравления.