Из-за демонтажа рекламного баннера временно перекроют участок Рижского проспекта в Пскове 19 февраля

09:06, 19 февраля 2022, ПАИ

19 февраля в Пскове с 10:00 до 16:00 в связи с проведением работ по демонтажу рекламных конструкций временно закрывается для движения автотранспорта участок Рижского проспекта от улицы Печорской до улицы Рокоссовского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В качестве объезда определены улицы Печорская, Коммунальная, Рокоссовского и Гаражный проезд.

«Уважаемые автовладельцы, просим вас учитывать данную информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать маршруты, не проходящие в районе проведения работ. При этом необходимо обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - отметили в ведомстве.