Более 1000 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

12:15, 19 февраля 2022, ПАИ

За сутки в Псковской области коронавирусом заразились 1 042 человека, общее количество инфицированных за весь период составляет 88 032. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Отмечается, что за сутки выздоровело 147 пациентов, всего — 74 131.

Коронавирус унёс жизни ещё восьми жителей региона за сутки, всего от COVID-19 в Псковской области скончались 1 533 человека.

Ранее сообщалось, что загрузка коечного фонда в Псковской области держится на уровне свыше 80 %.