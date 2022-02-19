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Страна и мир

Более 15 тысяч человек с COVID-19 госпитализировали в России за сутки

За сутки в России выявили 179 147 новых случаев коронавируса, в больницы с вирусом были доставлены 15 062 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, пишет газета «Известия». 

«По состоянию на 19 февраля в РФ выявлено 179 147 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 15 062 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 19,2 %», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев выявили в Санкт-Петербурге (18 042), Красноярском крае (7 897) и Москве (6 874).

«Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 199 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 344 755 летальных исходов, выздоровели 12 217 942 человека», — также отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что за сутки в Псковской области коронавирусом заразились 1 042 человека.

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