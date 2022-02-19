Публикуем видео с места аварии в Псковской области, в которой погиб мужчина

18:50, 19 февраля 2022, ПАИ

Ранее ПАИ сообщало, что на 12 километре автотрассы Псков-Гдов произошло лобовое столкновение автомобилей «Audi 80» и «Mitsubishi Colt».

В результате ДТП 59-летний водитель «Audi 80» погиб. Находящиеся в автомобиле «Mitsubishi Colt» 32-летний мужчина и его 29-летняя супруга госпитализированы в тяжелом состоянии в медучреждение.