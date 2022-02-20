Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Охотники Пыталовского района добыли трёх волков

Среди добычи - два крупных самца и молодая самка. Фото Наша жизнь

Жители деревень Васькино, Анюткино, Стехны и Большая Мельница Пыталовского района  могут спать спокойно -  охотники добыли три волка, сообщает корреспондент газеты Пыталовского района «Наша жизнь».

Чтобы обезвредить хищников в охотничьей операции было задействовано 48 охотников.

«В этот раз участие принимали даже охотники из Санкт-Петербурга», - поделился с «Нашей жизнью» Михаил Хомын, охотовед первой категории. 

Стоит отметить, что охотники Пыталовского района стараются по максимуму присоединится к операциям по поимке волка.

«Ведущий охотовед Псковской области Виктор Павлович  Семёнов как всегда смог грамотно организовать большое количество охотников на слаженную работу. А охотовед из Островского района Геннадий Алексеевич Стрельцов помог своим многолетним опытом», - рассказал охотовед. 

В этот раз волки оказались крупными: молодая самка около двух лет, и двое самцов, один из которых весом достигает 70 кг. 

Планировалась поимка четырёх волков, но один смог уйти от преследований. Но как пояснил Михаил Михайлович, волк остался «обезглавлен», в одиночку он не сможет причинить вред природе.

Ранее ПАИ писало, что за отстрел одной особи охотник получает 10 тысяч рублей.

Подробнее о жизни района читайте в паблике газеты в ВКонтакте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

20 февраля 2022

Началась прямая трансляция Божественной литургии в Псково-Печерском монастыре в неделю о блудном сыне
20 февраля 2022

Охотники Пыталовского района добыли трёх волков
20 февраля 2022

Сомнолог рассказала об основных причинах бессонницы

19 февраля 2022

Прокурор назвала условия, при которых пенсионеры могут лишиться выплат
19 февраля 2022

Как правильно лечить кашель, рассказала терапевт
19 февраля 2022

Псковские шахматисты заняли призовые места на фестивале в Орше
19 февраля 2022

Великолукская хоккейная команда стала победителем областных соревнований «Золотая шайба»

19 февраля 2022

Эксперты рассказали о методах лечения храпа и нарушений носового дыхания

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...