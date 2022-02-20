Охотники Пыталовского района добыли трёх волков

10:44, 20 февраля 2022, ПАИ

Жители деревень Васькино, Анюткино, Стехны и Большая Мельница Пыталовского района могут спать спокойно - охотники добыли три волка, сообщает корреспондент газеты Пыталовского района «Наша жизнь».

Чтобы обезвредить хищников в охотничьей операции было задействовано 48 охотников.

«В этот раз участие принимали даже охотники из Санкт-Петербурга», - поделился с «Нашей жизнью» Михаил Хомын, охотовед первой категории.

Стоит отметить, что охотники Пыталовского района стараются по максимуму присоединится к операциям по поимке волка.

«Ведущий охотовед Псковской области Виктор Павлович Семёнов как всегда смог грамотно организовать большое количество охотников на слаженную работу. А охотовед из Островского района Геннадий Алексеевич Стрельцов помог своим многолетним опытом», - рассказал охотовед.

В этот раз волки оказались крупными: молодая самка около двух лет, и двое самцов, один из которых весом достигает 70 кг.

Планировалась поимка четырёх волков, но один смог уйти от преследований. Но как пояснил Михаил Михайлович, волк остался «обезглавлен», в одиночку он не сможет причинить вред природе.

Ранее ПАИ писало, что за отстрел одной особи охотник получает 10 тысяч рублей.

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