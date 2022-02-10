Охотники Пыталовского района поймали волчицу

17:23, 10 февраля 2022, ПАИ

В районе поселка Белорусский на территории охотпользователя ООО «Экоресурс» была добыта волчица, сообщает газета «Наша жизнь».

Всего в охоте принимали участие 38 охотников. Охотовед первой категории Михаил Хомын рассказал, что примерно в 16:00 волчица была зафлажкована, но один волк все же ушел. В районе продолжается деятельность в сфере охоты на волка, так как участились жалобы.

«Охотоведы района и охотники на закреплённых территориях обязаны реагировать на просьбы населения, особенно в тех местах, где развита хуторная система. Перед Новым годом в одном из охотничьих хозяйств были добыты три волка. Но также, по нашей информации, на начало января в районе ходила стая ещё из шести волков, троих из которых мы обезвредили 16 января», - отметил охотовед.

Напомним, что за добычу одного волка в Псковской области установлено вознаграждение в 10 000 рублей. На коллективной охоте в конце января в Гдовском районе в Полновской волости псковские охотники добыли четырех волков.