Реестр псковских фермеров поможет заказать фермерскую продукцию

17:24, 20 февраля 2022, ПАИ

Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области рекомендует воспользоваться реестром фермеров и фермерских продуктов регионов.

Реестр ведёт и поддерживает АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров». Данные содержат краткое описание сферы деятельности сельскохозяйственных производителей Псковской области, их контакты и прямые ссылки на интернет-страницы для заказа продукции.

Как сообщили в ведомстве, скоро на сайте появится поиск с использованием фильтра, что сделает работу с массивом данных более удобной.

Если вы сами фермер, производите и продаёте свою продукцию, но не нашли себя в реестре центра компетенций – свяжитесь с ними!