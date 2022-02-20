Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реестр псковских фермеров поможет заказать фермерскую продукцию

Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области рекомендует воспользоваться реестром фермеров и фермерских продуктов регионов.

Реестр ведёт и поддерживает АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров». Данные содержат краткое описание сферы деятельности сельскохозяйственных производителей Псковской области, их контакты и прямые ссылки на интернет-страницы для заказа продукции. 

Как сообщили в ведомстве, скоро на сайте появится поиск с использованием фильтра, что сделает работу с массивом данных более удобной.

Если вы сами фермер, производите и продаёте свою продукцию, но не нашли себя в реестре центра компетенций – свяжитесь с ними!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

20 февраля 2022

В Госдуме предложили пересмотреть систему подсчета медалей на Олимпийских играх

20 февраля 2022

Мужчина пострадал в результате ДТП в Великолукском районе
20 февраля 2022

В Псковской научной библиотеке проходит встреча с авторами выставки «Цвет»
20 февраля 2022

Путешествие в весну. «Псковский телеграм Online» с утра пораньше
20 февраля 2022

Псковичи решают вопрос о необходимости в городе литературно-музыкального кафе
20 февраля 2022

В Порховском районе прошли акции и занятия к 185-летию со дня смерти Александра Пушкина
20 февраля 2022

Жительница Орловской области разыскивает в Опочке родственников
20 февраля 2022

Здание Гавровского клуба ремонту не подлежит

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...