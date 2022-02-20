Реестр псковских фермеров поможет заказать фермерскую продукцию
Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области рекомендует воспользоваться реестром фермеров и фермерских продуктов регионов.
Реестр ведёт и поддерживает АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров». Данные содержат краткое описание сферы деятельности сельскохозяйственных производителей Псковской области, их контакты и прямые ссылки на интернет-страницы для заказа продукции.
Как сообщили в ведомстве, скоро на сайте появится поиск с использованием фильтра, что сделает работу с массивом данных более удобной.
Если вы сами фермер, производите и продаёте свою продукцию, но не нашли себя в реестре центра компетенций – свяжитесь с ними!
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