В Псковской области в мае ждут рекордное число туристов

09:23, 21 февраля 2022, ПАИ

Рекордное число туристов ожидают в Псковской области в майские праздники. Об этом сообщила эксперт региональной туротрасли Александра Лебедева в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

По словам эксперта, в январские праздники в регионе был ажиотаж и высокий спрос на туротрасль. «В январе был рекорд по возможному ажиотажу, но на майские праздники планируют этот рекорд побить», - добавила Александра Лебедева.

Она также рассказала, что в Псковской области не хватает экскурсоводов. «Мы растим их, но при имеющемся спросе не хватает специалистов, особенно хороших», - добавила Лебедева.