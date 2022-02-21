Новый директор псковской филармонии считает переезд в Псков ступенькой в карьере

09:40, 21 февраля 2022, ПАИ

Новый директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок считает переезд из Санкт-Петербурга в Псков ступенькой в карьере. Об этом он заявил в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

Ранее, в 2017-2018 годах, он занимал должность замдиректора Псковского театра драмы.

На этот раз, по его словам, он приехал по приглашению комитета по культуре. С Ольгой Тимофеевой [председатель регионального комитета по культуре. - ПАИ] Сергей Жаворонок раньше работал в составе Театрально-концертной дирекции. «Честно признаюсь, не долго думал. Во-первых, это интересно, работа перспективная. Новый вызов. Филармония для Псковской области среди учреждений культуры в каком-то смысле локомотив. Думаю, что это новая ступень моей карьерной лестницы», - отметил Жаворонок.

По его словам, переезд оба раза дался легко, так как вся семья нового руководителя филармонии - из Себежского района.