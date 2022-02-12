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Общество

Директором Псковской областной филармонии назначен Сергей Жаворонок

Сергей Жаворонок назначен директором Псковской областной филармонии. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, Сергей Жаворонок был заместителем генерального директора – директором Псковского академического театра драмы имени АС.Пушкина в 2017-2018 годах. В число его обязанностей входила в том числе организация репертуарной, фестивальной и гастрольной деятельности. Последнее его место работы – исполняющий обязанности директора Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт Петербурге.

На первой рабочей встрече губернатор обсудил с новым руководителем  приоритетные задачи и основные направления работы.

В конце января Елизавета Барышникова сообщила о своём уходе с должности директора Псковской областной филармонии, а также рассказала, что переезжает в Москву.

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