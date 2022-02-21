В Псковской области появится фестиваль духовых оркестров

10:28, 21 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области появится фестиваль духовых оркестров. Об этом сообщил руководитель Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

Он отметил, что все уже ставшие в регионе популярными фестивали и серии концертов сохранятся. При этом уже есть идеи по поводу новых проектов. В частности, в настоящее время ведутся переговоры с организаторами военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который ежегодно проходит в Москве на Красной площади.

Согласно проекту, фестиваль будет проходить не только в Пскове, но и еще в четырёх городах региона: в Великих Луках, Пушкинских Горах, Острове и Печорах.

Сергей Жаворонок отметил, что хорошо было бы реализовать проект в этом году в связи с празднованием 350-летия со дня рождения Петра I, по указу которого был создан первый военный оркестр. «Очень знаково получится», – отметил руководитель филармонии.