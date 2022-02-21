В 2021 году в Псковской области умерли 13,4 тысячи человек, родились 5 тысяч

10:46, 21 февраля 2022, ПАИ

Численность населения Псковской области, по предварительным данным, на 1 января 2022 года составила 612,5 тысячи человек и уменьшилась за 2021 год на 7,8 тысячи человек (на 1,3%), сообщает Псковстат. Доля горожан составила 71,1% (435,7 тысячи человек).

Сокращение численности населения отмечается и в целом по Российской Федерации (на 692,9 тысячи человек, или на 0,5%).

Сокращение численности населения Псковской области за 2021 год обусловлено естественной убылью, которая, по предварительным данным, составила 8,4 тысячи человек и увеличилась по сравнению с 2020 годом на 23,5%.

В январе – декабре 2021 года в области родилось 5034 ребенка. Общий коэффициент рождаемости составил 8,2 родившихся в расчете на 1000 человек населения и увеличился по сравнению с январем – декабрем 2020 года на 2,5% (в целом по СЗФО – уменьшился на 3,3%, по России – на 2%).

В январе – декабре 2021 года умер 13 451 человек. Общий коэффициент смертности составил 21,8 умерших на 1000 человек населения и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 15,3%. В целом по Российской Федерации и СЗФО показатель смертности составил 16,8 и 17,1 соответственно умерших на 1000 населения и увеличился на 15,9% и 17,9% соответственно.

В 2021 году в органах ЗАГС зарегистрировано 3672 брака, что на 487 случаев больше, чем в 2020 году, расторгнуто 2 946 браков, что на 377 случаев больше, чем в 2020 году.