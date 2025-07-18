Несколько точек публичного Wi-Fi появится в Великих Луках

09:56, 18 июля 2025, ПАИ

Несколько точек публичного Wi-Fi появится в Великих Луках в июле, сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«Я думаю, что до конца месяца несколько точек появится. Ведётся достаточно активная работа, и вскоре там тоже запустим портал», – рассказал он.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о создании региональной интерактивной карты с информацией о публичных точках Wi-Fi. В комментариях к его посту в соцсети «ВКонтакте» Виталий Рахманов уточнил, что в ближайшее время в Великие Луки будет направлена команда специалистов для запуска портала публичного Wi-Fi.

По его словам, в Пскове региональная сеть сейчас работает в аэропорту, на авто- и железнодорожном вокзалах. Кроме того, планируется запустить портал в рекреационных зонах города.

Также, что касается непосредственно ограничений мобильного интернета для обеспечения защиты критически важных объектов, Виталий Рахманов отметил, что региональное правительство никак не может повлиять на это решение. «Все-таки это решение не региональной власти. Здесь мы, как и все остальные жители, заложники ситуации. Поэтому мы надеемся на то, что все-таки через какое-то время ситуация улучшится и ограничения будут сняты», – сказал он.

В части развития мобильного интернета в регионе он добавил, что работа продолжается. «Устанавливаются новые базовые станции, и новые населённые пункты подключаются к сети Интернет и мобильной связи. Тут мы ни в коем случае не тормозим. И эта история как была, так и есть», – подчеркнул он.

Ранее Виталий Рахманов оценил идею введения единых правил отключения мобильного интернета.

Напомним, с середины июня начались сбои в работе сотовых операторов, в том числе и в Псковской области. Глава региона Михаил Ведерников пояснил, что решение о временном ограничении в некоторых местах мобильного доступа в интернет принято для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных в Псковской области. Подобные меры предосторожности предусмотрены и в других регионах России.