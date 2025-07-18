Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

200 литров грибов собрал пушкиногорец за 10 часов

200 литров лисичек за 10 часов собрал житель Пушкиногорского района Аркадий Васильев. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото предоставил Аркадий Васильев

«Первая в этом году большая охота на «лис», – прокомментировал он. Рекордное количество грибов мужчина собрал в Пушкиногорском районе. Всего на это у него ушло десять часов. Все собранные лисички грибник сдал.

«Себе наберу ещё два раза по столько же до конца сезона. Лишнее отдам хорошим людям», – добавил он.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области несут из леса грибы корзинами, вёдрами, ящиками и даже мешками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июля 2025

Врачи-венерологи станут гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове
18 июля 2025

Новый жилой район появится в Псковском округе к 2027 году
18 июля 2025

200 литров грибов собрал пушкиногорец за 10 часов
18 июля 2025

Несколько точек публичного Wi-Fi появится в Великих Луках
18 июля 2025

Как псковичи относятся к интуиции при трудоустройстве, выяснили аналитики
18 июля 2025

Влияет ли на размер пенсии переезд пенсионера в другой регион, рассказали в Соцфонде
18 июля 2025

Фейковые письма от ФСБ рассылаются в Псковской области
18 июля 2025

Михаил Ведерников поздравил жителей Красногородского округа с 81-й годовщиной освобождения от фашистов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...