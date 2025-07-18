200 литров грибов собрал пушкиногорец за 10 часов

09:59, 18 июля 2025, ПАИ

200 литров лисичек за 10 часов собрал житель Пушкиногорского района Аркадий Васильев. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Первая в этом году большая охота на «лис», – прокомментировал он. Рекордное количество грибов мужчина собрал в Пушкиногорском районе. Всего на это у него ушло десять часов. Все собранные лисички грибник сдал.

«Себе наберу ещё два раза по столько же до конца сезона. Лишнее отдам хорошим людям», – добавил он.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области несут из леса грибы корзинами, вёдрами, ящиками и даже мешками.