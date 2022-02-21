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В Псковской области увеличилась раскрываемость связанных с IT-технологиями преступлений

В Псковской области, по итогам 2021 года, увеличилась раскрываемость преступлений, связанных с IT-технологиями. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский.

В 2021 году в Псковской области произошло 1428 хищений, тогда как в 2020 году их было 1636. «Раскрываемость увеличивается, но эта ситуация с ростом регистрации преступлений характерна для всей России», - отметил Александр Полатовский.

В прошлом году раскрываемость краж, совершенных с использованием IT-технологий, составила 31,9%, а раскрываемость мошенничеств - 8%.

Помимо этого увеличивается рост краж и мошенничеств, связанных с покупкой и продажей на интернет-площадках. Жертвами хищений становятся граждане разных возрастов. При этом на уловки «сотрудников безопасности банка» попадаются в основном пожилые, а молодые люди чаще становятся жертвами обмана при покупке или продаже в сети Интернет и на игровых платформах.

В прошлом году псковские полицейские приняли серьёзные меры профилактического характера. «Личный состав полиции осуществлял поквартирный обход и раздавал памятки об основных способах хищений. Это помогло снизить количество преступлений», - отметил спикер.

По итогам года Псковская область среди регионов России занимает 43-е место по общему раскрытию мошенничеств и 29-е место по раскрытию краж.

Псковичей призывают не предоставлять личные данные неизвестным людям, которые представляются сотрудниками полиции или банка. «Главное правило – сотрудники службы безопасности банка никогда сами не звонят клиентам и не просят положить средства на «безопасный счёт», - добавил Александр Полатовский.

Напомним, первое место в России занимает псковское УМВД по раскрываемости киберпреступлений.

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