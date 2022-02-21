Концепцию велосистемы разработали в Пскове

12:50, 21 февраля 2022, ПАИ

В Пскове разработали концепцию велосистемы города. Об этом во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 21 февраля рассказала первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.

«Где-то это будет осуществлено как в прошлом году на Рижском проспекте, где-то будут улицы реконструироваться. Работа в этом году будет продолжена», - рассказала Ирина Иванова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пскове планируется сделать более 100 км велодорожек, охватывающих весь город, велопарковки, пункты мелкого ремонта и другие элементы системы.